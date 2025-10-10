Иркутская область будет привлекать туристов из Китая новыми турмаршрутами

В Иркутской области будут разрабатывать новые турмаршруты для туристов из Китая и других регионов России. Так, с 25 октября сибиряки смогут улететь на отдых на райский остров Боракай. Перелет займет около 8 часов. Вместе с этим страны Средней Азии также не отстают по популярности. Уже сейчас доступны рейсы в Узбекистан (Ташкент, Наманган, а в ближайшем будущем и Андижан), Киргизию и Казахстан. Об этом говорилось на пресс-конференции по вопросам привлечения в регион иностранных туристов.