Какой будет погода в мегаполисах Казахстана в пятницу

В пятницу, 10 октября, в Астане и Шымкенте ожидается ясная погода без осадков, а в Алматы будет пасмурно. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Источник: Nur.kz

Сегодня в Алматы будет пасмурно. Температура днем поднимется до 15 градусов, а ночью опустится до 1 градуса. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 13 градусов, ночью температура снизится до −3 градусов. Скорость ветра — 3,3 м/с.

В Шымкенте, по сообщениям синоптиков, будет солнечно и тепло. В дневное время столбики термометров поднимутся до 24 градусов, ночью опустятся до 11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,9 м/с.