В МВД перечислили пять основных схем мошенничества с доставкой еды

В пятёрку наиболее распространённых мошеннических схем также входят фишинговые ссылки, рассылаемые в SMS-сообщениях или мессенджерах, ведущие на поддельные страницы для отслеживания заказа или получения «скидки», где пользователям предлагается ввести данные банковской карты. Также популярной у злоумышленников остаётся схема, связанная с несуществующими акциями и бонусами, когда покупателям обещают невероятно выгодные скидки или бонусы с целью привлечения на фишинговый сайт.