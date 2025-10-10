Итальянских пловчих отстранили от соревнований после кражи в аэропорту Сингапура

Спортсменки после прошедшего в июле—августе чемпионата мира отдохнули на Бали, домой возвращались через Сингапур, где их задержали около выхода на посадку. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Тарантино, не заплатив, спрятала в сумку коллеге духи.