Итальянских пловчих отстранили от соревнований после кражи в аэропорту Сингапура

Чемпионку мира по плаванию Бенедетта Пилато из Италии вместе с партнершей по команде Кьярой Тарантино отстранили от соревнований на 90 дней после кражи в магазине аэропорта Сингапура. Об этом сообщила Итальянская федерация плавания.
Спортсменки после прошедшего в июле—августе чемпионата мира отдохнули на Бали, домой возвращались через Сингапур, где их задержали около выхода на посадку. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Тарантино, не заплатив, спрятала в сумку коллеге духи.
Им помогли итальянские дипломаты, и их быстро отпустили на родину.
— Учитывая факты, выявленные в ходе расследования, и готовность к сотрудничеству спортсменок, признавших свою вину, прокуратура распорядилась об их отстранении от общественной и государственной деятельности сроком на 90 дней, — сказано в сообщении.
Отмечается, что из-за отстранения спортсменки не смогут участвовать в чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который будет проходить с 2 по 7 декабря в Польше.
Ски-альпинистка из России получила шестимесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, когда ей еще не исполнилось 14 лет.