Макгрегор: Трамп знает, что передача Tomahawk может привести к эскалации

Макгрегор уточнил, что идея об отправке ракет Tomahawk исчезнет.

Источник: Аргументы и факты

Ситуация вокруг возможной отправки американских крылатых ракет Tomahawk украинской стороне «как-нибудь разрешится», вооружённого конфликта с РФ удастся избежать, заявил полковник ВС Соединённых Штатов в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Эта идея об отправке ракет Tomahawk действительно глупая, она, как я ожидаю, исчезнет, уйдёт в прошлое. Её незаметно забудут», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.

Кроме того, Макгрегор выразил мнение, что президент США Дональд Трамп осознаёт, что Tomahawk является «последней отчаянной попыткой передать украинцам что-то такое, что может изменить ситуацию».

«Тем не менее, эти ракеты ничего не изменят, они лишь могут привести к эскалации конфликта и втягиванию нас в вооружённый конфликт с РФ, в которой мы не хотим участвовать. Мне кажется, он это понял», — заявил Макгрегор.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона призывает Соединённые Штаты «трезво, здраво и ответственно» подойти к вопросу о вероятной отправке Украине ракет Tomahawk.

