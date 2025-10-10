Макгрегор: Трамп знает, что передача Tomahawk может привести к эскалации

Ситуация вокруг возможной отправки американских крылатых ракет Tomahawk украинской стороне «как-нибудь разрешится», вооружённого конфликта с РФ удастся избежать, заявил полковник ВС Соединённых Штатов в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Эта идея об отправке ракет Tomahawk действительно глупая, она, как я ожидаю, исчезнет, уйдёт в прошлое. Её незаметно забудут», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.
Кроме того, Макгрегор выразил мнение, что президент США Дональд Трамп осознаёт, что Tomahawk является «последней отчаянной попыткой передать украинцам что-то такое, что может изменить ситуацию».
«Тем не менее, эти ракеты ничего не изменят, они лишь могут привести к эскалации конфликта и втягиванию нас в вооружённый конфликт с РФ, в которой мы не хотим участвовать. Мне кажется, он это понял», — заявил Макгрегор.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона призывает Соединённые Штаты «трезво, здраво и ответственно» подойти к вопросу о вероятной отправке Украине ракет Tomahawk.