Аптеки массово проверяют в Алматы: что произошло

Так, одна из алматинских аптек всего за несколько месяцев попалась на нарушении уже шесть раз. Но продолжает работать. На этот раз снова продали без рецепта седативные таблетки. Только под видом клиента оказался тайный покупатель. С продавца взяли объяснительную и отправили данные в комитет фармконтроля. Именно там будут решать дальнейшую судьбу аптеки.