Для ветеранов СВО создадут кадровый резерв для работы в органах власти

Законопроект предлагает дополнить новой статьей закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации». По мнению автора инициативы, принятие такого решения станет признанием заслуг ветеранов и поможет их интеграции в гражданскую жизнь. Кроме того, Миронов предложил ввести налоговые льготы для предприятий, которые будут принимать на работу ветеранов, понизив для них тарифы страховых взносов с 30% до 15%.