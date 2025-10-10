Собственникам жилья упростят оплату капремонта через управляющие компании

«Сегодня по закону вести учет долгов и бороться с неплательщиками может только одна структура — регоператор. А он зачастую просто не справляется с этим объемом работы: не хватает ни людей, ни современных технологий. Мы предлагаем простое и логичное решение: дать право работать с долгами по капремонту тем, кто уже успешно делает это с долгами за коммунальные услуги — управляющим компаниям и профессиональным платежным агентам», — рассказал Кошелев РИА Новости.