Собственникам жилья упростят оплату капремонта через управляющие компании

В России планируют разрешить управляющим компаниям вести учет взносов и взыскивать задолженность за капитальный ремонт. Соответствующий законопроект внесут в Государственную думу, он предлагает наделить УК и платежных агентов полномочиями по работе с платежами за капремонт. Об этом рассказал соавтор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Новый законопроект изменит порядок взыскания долгов за капремонт.

«Сегодня по закону вести учет долгов и бороться с неплательщиками может только одна структура — регоператор. А он зачастую просто не справляется с этим объемом работы: не хватает ни людей, ни современных технологий. Мы предлагаем простое и логичное решение: дать право работать с долгами по капремонту тем, кто уже успешно делает это с долгами за коммунальные услуги — управляющим компаниям и профессиональным платежным агентам», — рассказал Кошелев РИА Новости.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Госдуме напомнили новые правила взыскания долгов с россиян по ЖКХ.

Авторами законодательной инициативы также выступили председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов и первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев. По словам парламентариев, долги по взносам на капремонт растут ежегодно, что приводит к нехватке денег на своевременный ремонт крыш, лифтов и фасадов. Они подчеркивают, что платежные агенты, которых предлагается привлечь к работе, действуют под строгим контролем Банка России. Ожидается, что принятие закона увеличит собираемость взносов и сделает проведение ремонтов в домах более качественным и предсказуемым.

Вопросы повышения эффективности управления в сфере ЖКХ обсуждаются в Госдуме не впервые: ранее депутаты поддержали законопроект о штрафах для компаний, не подготовивших объекты к отопительному сезону, а также рассматривались предложения по модернизации коммунальной инфраструктуры и переходу к гибкой системе регулирования отопительного периода.

