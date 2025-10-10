Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке на острове Русский пройдёт фестиваль «Собаки города_В»

Мероприятие пройдёт на мысе Ахлестышева с бесплатным входом для всех желающих.

Источник: Freepik

В воскресенье, 12 октября, жителей Владивостока и его гостей приглашают на фестиваль «Собаки города_В» в общественное пространство на мысе Ахлестышева острова Русский, чтобы провести время с любимыми питомцами на свежем воздухе.

Организаторы обещают дружелюбную атмосферу: дети узнают о разных породах, взрослые получат практические советы от кинологов и ветеринаров, а собаки смогут продемонстрировать свои таланты.

Компания «Мастадор» подготовила для участников полосу препятствий, конкурс костюмов для четвероногих и мастер-классы по уходу за лапами и ушами собак.

Обязательно предусмотрят угощения для питомцев и их хозяев, оборудуют зоны отдыха и развлечений для всей семьи.

На фестивале будут проводить консультации по пристройству животных: работники приютов предложат взять домой четвероногого друга и подробно расскажут об условиях его содержания.

Ветврачи расскажут о профилактике сезонных заболеваний, важности вакцинации и принципах сбалансированного питания, чтобы гости могли обеспечить питомцам заботу и комфорт.

Пресс-служба администрации Владивостока сообщила о бесплатном входе и порекомендовала взять тёплую одежду и воду для питомцев из-за прохладной осенней погоды.

Проект «Животные города_В» реализует администрация Владивостока. Он представляет собой серию городских мероприятий, направленных на повышение ответственности владельцев домашних питомцев. В рамках инициативы проводят бесплатные лекции, выездные приёмы ветеринаров и благотворительные ярмарки, а также помогают приютам находить новые дома для животных.

Начало фестиваля назначено на 12:00.