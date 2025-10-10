Суд продлил арест фигуранту дела о хищениях при строительстве фортификаций под Курском

Ранее стало известно, что следственный департамент МВД России завершил предварительное расследование уголовного дела о хищении более 152 млн рублей, выделенных на строительство оборонительных сооружений в Курской области. Строительство взводных опорных пунктов в поселках Тёткино и Попово-Лежачи выполнено лишь на 10%. Подрядчик не имел необходимого персонала и техники, а работы фактически не велись. Полученные средства расходовали на личные нужды и взятки чиновникам.