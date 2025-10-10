Красноярские спасатели вынесли со Столбов туристку со сломанной ногой

Вечером 9 октября в национальном парке «Красноярские Столбы» произошел несчастный случай. В районе скального массива Китайская стенка 54-летняя туристка сломала ногу. Она не могла передвигаться самостоятельно, и для ее спуска потребовалась помощь профессионалов.
Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда прибыли на место происшествия и эвакуировали пострадавшую на носилках. Возле выхода из нацпарка женщину передали бригаде скорой помощи.
Спасатели предупреждают туристов, что на Столбах сейчас гололедица. Это создает высокий риск получения травм. Любителей активного отдыха призывают соблюдать повышенные меры предосторожности: выбирать подходящую обувь, а также воздержаться от покорения вершин без соответствующей физической подготовки и необходимого снаряжения.