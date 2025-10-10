Красноярские спасатели вынесли со Столбов туристку со сломанной ногой

Спасатели предупреждают туристов, что на Столбах сейчас гололедица. Это создает высокий риск получения травм. Любителей активного отдыха призывают соблюдать повышенные меры предосторожности: выбирать подходящую обувь, а также воздержаться от покорения вершин без соответствующей физической подготовки и необходимого снаряжения.