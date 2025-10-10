В РАН спрогнозировали, когда Солнце сожжет Землю

Согласно теории эволюции звезд, через примерно пять миллиардов лет Солнце превратится в красного гиганта, что приведет к уничтожению ближайших к нему планет — Меркурия, Венеры и Земли. Об этом в интервью РИА Новости рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.