В РАН спрогнозировали, когда Солнце сожжет Землю

Согласно теории эволюции звезд, через примерно пять миллиардов лет Солнце превратится в красного гиганта, что приведет к уничтожению ближайших к нему планет — Меркурия, Венеры и Земли. Об этом в интервью РИА Новости рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
Он пояснил, что после фазы красного гиганта Солнце станет белым карликом, практически вечным объектом во Вселенной, если это слово вообще применимо к космическим масштабам времени.
При этом, по словам Богачева, до наступления этих событий Солнце будет излучать свет стабильно, создавая на Земле достаточно комфортные условия для существования человека и всей биосферы.
Ранее на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности — М.