В Новосибирске оштрафовали женщину за оскорбление водителя

Об этом пишет VN.ru.
Мировой судья Карасукского района рассмотрел административное дело по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ. В ведомстве уточнили, что речь идёт об «унижении чести и достоинства другого лица в неприличной или противоречащей общепринятым нормам морали форме».
По материалам дела, вечером 4 апреля 2025 года женщина отправила водителю Сергею голосовое сообщение с оскорблениями. Мужчина обратился в суд.
Анастасия признала вину и раскаялась. Суд назначил ей административный штраф в размере 3 000 рублей. Мотивы её поступка остаются неизвестными.