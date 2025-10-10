Ричмонд
+13°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске оштрафовали женщину за оскорбление водителя

Жительница Карасука Анастасия (имя изменено) получила штраф за оскорбление водителя автобуса в мессенджере.

Источник: AP 2024

Об этом пишет VN.ru.

Мировой судья Карасукского района рассмотрел административное дело по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ. В ведомстве уточнили, что речь идёт об «унижении чести и достоинства другого лица в неприличной или противоречащей общепринятым нормам морали форме».

По материалам дела, вечером 4 апреля 2025 года женщина отправила водителю Сергею голосовое сообщение с оскорблениями. Мужчина обратился в суд.

Анастасия признала вину и раскаялась. Суд назначил ей административный штраф в размере 3 000 рублей. Мотивы её поступка остаются неизвестными.