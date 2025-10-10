В Новосибирске оштрафовали женщину за оскорбление водителя

Мировой судья Карасукского района рассмотрел административное дело по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ. В ведомстве уточнили, что речь идёт об «унижении чести и достоинства другого лица в неприличной или противоречащей общепринятым нормам морали форме».