Каталог уникальных икон презентуют в Красноярске

Напомним, что в августе этого года в Енисейске открылась выставка-реставрация «Икона енисейского письма». В экспозицию вошли произведения от начала XVIII века и эпохи барокко до рубежа XIX—XX вв. еков — всего более 50 предметов иконописи и деревянной резьбы. Среди экспонатов: 10 являются музейными предметами и хранятся в фонде Енисейского музея-заповедника, 8 икон принадлежат Успенскому собору города Енисейска, 7 икон прибыли из Красноярского художественного музея и одна — из фонда Минусинского краеведческого музея имени Мартьянова.