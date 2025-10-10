Каталог уникальных икон презентуют в Красноярске

На встрече Елена Шаклеина, искусствовед и куратор проекта, расскажет о реализации выставки «Икона енисейского письма» и представит альбом-каталог, созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Напомним, что в августе этого года в Енисейске открылась выставка-реставрация «Икона енисейского письма». В экспозицию вошли произведения от начала XVIII века и эпохи барокко до рубежа
Семнадцать икон были отреставрированы художниками-реставраторами из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Енисейска.
В альбоме содержится статья, где описана история енисейской иконописи, а также каталожная часть, куда включены 40 памятников (иконы и деревянная резная скульптура), представленные на выставке «Икона енисейского письма». Часть икон сопровождается фотографиями до и после реставрации, — цитирует куратора «Культура 24».
Встреча пройдет в Государственной универсальной научной библиотеке Красноярского края 14 октября.
Вход свободный.
16+