Каталог уникальных икон презентуют в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске состоится презентация альбома-каталога «Икона енисейского письма», это продолжение выставочного проекта, стартовавшего в Енисейске.

Источник: Культура24

На встрече Елена Шаклеина, искусствовед и куратор проекта, расскажет о реализации выставки «Икона енисейского письма» и представит альбом-каталог, созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Напомним, что в августе этого года в Енисейске открылась выставка-реставрация «Икона енисейского письма». В экспозицию вошли произведения от начала XVIII века и эпохи барокко до рубежа XIX—XX вв.еков — всего более 50 предметов иконописи и деревянной резьбы. Среди экспонатов: 10 являются музейными предметами и хранятся в фонде Енисейского музея-заповедника, 8 икон принадлежат Успенскому собору города Енисейска, 7 икон прибыли из Красноярского художественного музея и одна — из фонда Минусинского краеведческого музея имени Мартьянова.

Семнадцать икон были отреставрированы художниками-реставраторами из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Енисейска.

В альбоме содержится статья, где описана история енисейской иконописи, а также каталожная часть, куда включены 40 памятников (иконы и деревянная резная скульптура), представленные на выставке «Икона енисейского письма». Часть икон сопровождается фотографиями до и после реставрации, — цитирует куратора «Культура 24».

Встреча пройдет в Государственной универсальной научной библиотеке Красноярского края 14 октября.

Вход свободный.

16+