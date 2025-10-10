Бастрыкин заинтересовался разрушенной снегом дорогой под Новосибирском

Следователи СК по Новосибирской области начали проверку после жалоб жителей поселка на состояние дороги.
«Дорога на одной из улиц уже давно непригодна для использования: нет асфальта, после дождей грунт размывается, на поверхности появляются ямы и колеи», — сообщили в ведомстве.
Капитальный ремонт дороги планировали закончить в мае 2025 года, но начали только в сентябре, и работы не завершили. Из-за этого на дороге появился глубокий котлован с водой, и проезд автомобилей, включая машины экстренных служб, невозможен.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о результатах проверки.
Ход проверки поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.