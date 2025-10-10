Ричмонд
Бастрыкин заинтересовался разрушенной снегом дорогой под Новосибирском

Общественный транспорт и экстренные службы не могут проехать по одной из улиц в поселке Ленинский из-за незаконченного ремонта дороги. Ливни регулярно разрушают полотно, которое так и не покрыли асфальтом.

Источник: Freepik

Следователи СК по Новосибирской области начали проверку после жалоб жителей поселка на состояние дороги.

«Дорога на одной из улиц уже давно непригодна для использования: нет асфальта, после дождей грунт размывается, на поверхности появляются ямы и колеи», — сообщили в ведомстве.

Капитальный ремонт дороги планировали закончить в мае 2025 года, но начали только в сентябре, и работы не завершили. Из-за этого на дороге появился глубокий котлован с водой, и проезд автомобилей, включая машины экстренных служб, невозможен.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о результатах проверки.

Ход проверки поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.