Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно ограничено

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено, сообщает инфоцентр, рассказывающий о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.
Информация опубликована в Telegram-канале инфоцентра. Движение было временно перекрыто в 03:29 мск. Всех, кто находится на Крымском мосту, а также в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие.
Напомним, в августе Федеральна служба безопасности предотвратила теракт на Крымском мосту. В ФСБ заявили, что автомобиль с бомбой большой мощности, с помощью которого Украина планировала устроить взрыв на мосту, прибыл в РФ с украинской территории, проехав через несколько государств.