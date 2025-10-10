Ричмонд
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно ограничено

Всех находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие.

Источник: Аргументы и факты

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено, сообщает инфоцентр, рассказывающий о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Информация опубликована в Telegram-канале инфоцентра. Движение было временно перекрыто в 03:29 мск. Всех, кто находится на Крымском мосту, а также в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие.

Напомним, в августе Федеральна служба безопасности предотвратила теракт на Крымском мосту. В ФСБ заявили, что автомобиль с бомбой большой мощности, с помощью которого Украина планировала устроить взрыв на мосту, прибыл в РФ с украинской территории, проехав через несколько государств.

