Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно ограничено

Напомним, в августе Федеральна служба безопасности предотвратила теракт на Крымском мосту. В ФСБ заявили, что автомобиль с бомбой большой мощности, с помощью которого Украина планировала устроить взрыв на мосту, прибыл в РФ с украинской территории, проехав через несколько государств.