До 2030 года в Красноярском крае планируется переселить 26 тысяч человек

Первый заместитель министра строительства и ЖКХ края Максим Говорушкин отмечает: «В текущей шестилетней программе произошли небольшие изменения, она разбита на два трёхлетних этапа, с 2025-го по 2027-й и с 2028-го по 2030 годы. Гражданам, которые не увидят свои аварийные дома в списках на переселение в первом этапе, не стоит беспокоиться, их точно расселят до 2030 года. Способы переселения остаются прежними. Собственники квартир могут претендовать на выплаты либо на другое жильё, жители из муниципального жилого фонда будут переселяться в другие муниципальные квартиры».