В текущую программу переселения, которая будет действовать с 2025-го по 2030 годы, включены дома, признанные аварийными с 2017-го до 2022 года. Участниками являются 27 муниципальных округов края. При этом жители п. Берёзовка, с. Большой Улуй, с. Чечеул, с. Красная Поляна, с. Миндерла, с. Тасеево, г. Железногорска, а также Курагинского муниципального округа впервые войдут в программу. До 2030 года в Красноярском крае планируется переселить 26 тысяч человек из 965 аварийных домов.
Первый заместитель министра строительства и ЖКХ края Максим Говорушкин отмечает: «В текущей шестилетней программе произошли небольшие изменения, она разбита на два трёхлетних этапа, с 2025-го по 2027-й и с 2028-го по 2030 годы. Гражданам, которые не увидят свои аварийные дома в списках на переселение в первом этапе, не стоит беспокоиться, их точно расселят до 2030 года. Способы переселения остаются прежними. Собственники квартир могут претендовать на выплаты либо на другое жильё, жители из муниципального жилого фонда будут переселяться в другие муниципальные квартиры».
В предыдущий шестилетний этап программы расселено 310 тыс. кв. метров аварийного жилья и более 18 тыс. жителей из домов, признанных аварийными до 2017 года. Реализация программы завершилась на шесть месяцев раньше запланированного.