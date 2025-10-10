Пропавшую семью Усольцевых теперь ищут с помощью вертолётов

Накануне с помощью техники и картографов силовики нашли сигнал телефона мужчины, Сергея Усольцева, в 7 км от Кутурчина в Партизанском районе. Последний раз телефон был в сети 28 сентября около 22:00. Как рассказал krsk.aif.ru бывший следователь, а ныне адвокат по уголовным делам Федор Глушков, такой след, скорее всего, не приведет к местонахождению семьи.