Пропавшую семью Усольцевых теперь ищут с помощью вертолётов

Поиск Ирины, Сергея и Арины Усольцевых до сих пор идёт полным ходом. Накануне на место прислали два вертолёта, о чём сообщили в региональном отделении «ЛизаАлерт».
«Ежедневно в задачах участвуют десятки людей. Мы действуем вместе с сотрудниками служб, представителями других отрядов, с неравнодушными местными жителями. Каждый человек, оказавшийся рядом, старается помочь: кто-то прочёсывает территорию, кто-то обеспечивает питание и связь, кто-то занимается координацией и обработкой информации», — пишут поисковики.
Накануне с помощью техники и картографов силовики нашли сигнал телефона мужчины, Сергея Усольцева, в 7 км от Кутурчина в Партизанском районе. Последний раз телефон был в сети 28 сентября около 22:00. Как рассказал krsk.aif.ru бывший следователь, а ныне адвокат по уголовным делам Федор Глушков, такой след, скорее всего, не приведет к местонахождению семьи.
Также ранее основатель школы «Разведотряд», инструктор по выживанию в лесу Георгий Федоров оценил шансы Усольцевых продержаться в дикой местности и дал советы по выживанию.