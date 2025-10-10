Изменены правила въезда казахстанцев в Египет, Латвию и Мексику

Согласно официальной информации МИДа Латвийской Республики, с 1 сентября 2025 года действует новый порядок въезда в Латвию. Граждане Казахстана, не имеющие латвийского вида на жительство или национальной латвийской визы, обязаны не позднее чем за 48 часов до въезда подать сведения через портал eta.gov.lv.