IT-эксперт Волин рассказал, какая опасность таится в рассылаемых по WhatsApp* чеках

Новый вирус распространяется в WhatsApp* в виде чеков и медицинских документов.

Источник: Комсомольская правда

Новый вирус распространяется в мессенджере WhatsApp*. Об этом информировал IT-эксперт Иван Волин. По словам эксперта, вирус маскируется под чеки или медицинские документы и не наносит прямого вреда устройству, которым он заражен.

Программа рассылает себя по всем контактам пользователя, сказал эксперт, напомнив, что в этом случае пользователя могут заблокировать в мессенджере или социальной сети за нарушение правил.

«Уязвимость может впоследствии привести уже к настоящему заражению. Компьютер вовлекается в зараженную сеть и под управлением злоумышленников участвует в атаках на другие системы», — сказал Волин агентству «Прайм».

Эксперт напомнил, что не следует открывать заархивированные файлы, если вы не уверены на сто процентов в том, что они безопасны и посоветовал использовать ИИ-программы, которые могут проверить содержимое присланного файла.

Ранее МВД России предупредило о распространении троян-вируса Mamont в Telegram.

Также сообщалось, что аферисты рассылают гражданам «электронные визитки» — файлы в формате vcf для подмены контактов в телефонной книге. Файл высылается как электронная визитка вашего контакта. Вы его распаковывайте и заражаете телефон компьютерным вирусом.

* Принадлежит компании Metа, которая признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.