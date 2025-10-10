На обратной стороне Солнца случилась впечатляющая вспышка

В отличие от многих более опасных вспышек, это событие не повлияло на геомагнитную обстановку на Земле. Все ранее составленные прогнозы о солнечной активности остаются в силе, и никаких геомагнитных бурь в ближайшие дни ожидать не приходится. Тем не менее, астрономы и специалисты по космической погоде отмечают значимость подобных наблюдений, так как они помогают лучше понять процессы, происходящие на обратной стороне нашей звезды.