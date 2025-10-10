На обратной стороне Солнца случилась впечатляющая вспышка

Событие произошло в 17:31 по времени Астаны на западном краю солнечного диска, что позволило наблюдать выброс плазмы практически в идеальной проекции. Этот выброс стал самым крупным с 30 сентября, когда на Солнце произошло событие уровня M2.7, и показал необычайную красоту солнечных процессов.
В отличие от многих более опасных вспышек, это событие не повлияло на геомагнитную обстановку на Земле. Все ранее составленные прогнозы о солнечной активности остаются в силе, и никаких геомагнитных бурь в ближайшие дни ожидать не приходится. Тем не менее, астрономы и специалисты по космической погоде отмечают значимость подобных наблюдений, так как они помогают лучше понять процессы, происходящие на обратной стороне нашей звезды.
Наблюдение за такими вспышками позволяет изучать динамику солнечного магнитного поля, характер выбросов плазмы и их потенциальное влияние на космическую среду. Хотя эта конкретная вспышка произошла за краем видимого диска, благодаря современным методам визуализации ученые смогли запечатлеть детальные кадры выброса, что дает уникальную возможность оценить структуру и движение плазмы.
По словам специалистов, такие события — важный элемент мониторинга солнечной активности, так как они помогают предсказывать более сильные вспышки, которые могут повлиять на земные технологии, спутники и связь. Солнечные вспышки за пределами видимой стороны Солнца дают учёным данные для долгосрочного анализа и моделирования поведения нашей звезды.
Хотя Земля осталась в безопасности, это событие еще раз напомнило о том, насколько активна и непредсказуема Солнечная система. Любители астрономии уже публикуют фотографии и видео вспышки в социальных сетях, отмечая необыкновенную красоту и величие природного явления. Специалисты советуют следить за новостями космической погоды, чтобы быть в курсе всех ярких и важных событий, происходящих на Солнце.