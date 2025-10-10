Ричмонд
Ученый Богачев спрогнозировал, когда Солнце сожжет Землю

Планета Солнце через пять миллиардов лет превратится в красного гиганта и сожжет Венеру, Меркурий и Землю. Об этом рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

— Солнце — это звезда, все, что имеет начало, имеет и конец. Через пять миллиардов лет она превратится в красного гиганта и сожжет Меркурий, Венеру и Землю. Затем превратится в белого карлика и станет фактически вечным объектом, — цитирует его РИА Новости.

На протяжении всего времени Солнце будет светить стабильно, а на Земле будут сохраняться комфортные условия для существования человека и биосферы, отметил ученый.

Специальные приборы зафиксировали на краю Солнца сильную вспышку класса М. Она произошла примерно в 15:30 по московскому времени. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Ученые 7 октября зарегистрировали первые признаки приближения к Земле облака плазмы, выброшенного Солнцем полнедели назад, что может привести к новой магнитной буре.