Психолог Хорс развеял миф, что работа всегда должна приносить удовольствие

«Существует ложное убеждение, что работа всегда должна приносить удовольствие и воодушевлять. Наслушаются коучей и недопсихологов, которые говорят, что если найдешь дело по душе, тебе больше никогда не придется работать. А такого дела может и не быть. А если есть, то его нужно искать, и человек бегает с места на место и его ищет», — отметил эксперт.