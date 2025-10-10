Психолог Хорс развеял миф, что работа всегда должна приносить удовольствие

Работа не должна приносить только удовольствие и вдохновение, там тоже могут быть конфликты и рутина, сообщил в беседе с aif.ru практикующий психолог, писатель, телеведущий, кандидат психологических наук Михаил Хорс.
«Существует ложное убеждение, что работа всегда должна приносить удовольствие и воодушевлять. Наслушаются коучей и недопсихологов, которые говорят, что если найдешь дело по душе, тебе больше никогда не придется работать. А такого дела может и не быть. А если есть, то его нужно искать, и человек бегает с места на место и его ищет», — отметил эксперт.
По словам Хорса, даже заполучив работу, которая нравится человеку, со временем он начинает сталкиваться с негативной стороной. Даже на любимой работе могут возникать конфликты или поглощать рутина.
Психолог добавил, что любимая работа не всегда является высокооплачиваемой, что тоже влечет за собой определенные конфликты.
«То есть дело, вроде, по душе, но оно связано и с отрицательными переживаниями. А человек к этому может быть не готов. Он хочет, чтобы все было так, как ему мотивационный коуч сказал», — добавил специалист.
