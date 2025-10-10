Ричмонд
Al Jazeera: Израиль остановил удары по сектору Газа

Правительство Израиля одобрило план возвращения всех заложников из Газы.

Источник: Аргументы и факты

Израильские военные прекратили наносить авиаудары по территории сектора Газа, информирует Al Jazeera.

В сообщении телеканала сказано, что атаки прекратились после того, как власти Израиля утвердили соглашение о прекращении огня.

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Израиль и движение ХАМАС по результатам переговоров в Египте «подписали договорённости по первому этапу мирного плана». Речь идёт об освобождении всех заложников и отводе ЦАХАЛ. Режим прекращения огня между Израилем и движением ХАМАС вступил в силу.

Ранее сообщалось, что правительство Израиля одобрило план возвращения всех заложников из Газы.

