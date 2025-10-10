Al Jazeera: Израиль остановил удары по сектору Газа

Израильские военные прекратили наносить авиаудары по территории сектора Газа, информирует Al Jazeera.
В сообщении телеканала сказано, что атаки прекратились после того, как власти Израиля утвердили соглашение о прекращении огня.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Израиль и движение ХАМАС по результатам переговоров в Египте «подписали договорённости по первому этапу мирного плана». Речь идёт об освобождении всех заложников и отводе ЦАХАЛ. Режим прекращения огня между Израилем и движением ХАМАС вступил в силу.
Ранее сообщалось, что правительство Израиля одобрило план возвращения всех заложников из Газы.
Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.Читать дальше