Свидетельства о рождении намерены изменить в России

Новый формат предложили в Госдуме, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

К министру юстиции Константину Чуйченко обратились депутаты с просьбой изменить дизайн свидетельства о рождении. Вместо бумаги предлагается внедрить стойкие к износу пластиковые карточки.

Сейчас, по словам депутата Татьяны Буцкой, поступает много жалоб на то, что различные документы и акты гражданского состояния очень быстро изнашиваются. В первую очередь, говорят о свидетельствах о рождении, используемых как документ, который удостоверяет личность ребенка до получения им паспорта.

У Чуйченко просят рассмотреть внедрение нового образца таких документов. Они будут надежными и долговечными, как СНИЛС — он легко помещается в кошельке или портмоне, и обращаться с ним гораздо удобнее. Плюс, над ним практически не властно время.

Свидетельство о рождении фактически не предназначено для частого использования. Многим приходится обращаться за повторной выдачей — это долго, неудобно и непрактично. Предложение находится на рассмотрении министерства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст обращения.

