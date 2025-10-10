Свидетельства о рождении намерены изменить в России

Сейчас, по словам депутата Татьяны Буцкой, поступает много жалоб на то, что различные документы и акты гражданского состояния очень быстро изнашиваются. В первую очередь, говорят о свидетельствах о рождении, используемых как документ, который удостоверяет личность ребенка до получения им паспорта.