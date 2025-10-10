Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп допустил, что Испанию необходимо исключить из состава НАТО из-за недостаточно высокого, по мнению Вашингтона, уровня военных расходов. Об этом глава Белого дома заявил в ходе встречи с лидером Финляндии Александром Стуббом в Вашингтоне.
Трамп отметил, что у Испании нет оснований не увеличивать ассигнования на оборону.
«Но ничего. Откровенно говоря, их, возможно, следует вышвырнуть из НАТО», — сказал американский лидер про испанские власти.
А вот другие страны-члены военного альянса президент похвалил. По словам главы Белого дома, в настоящее время эти государства приобретают у его страны «самое лучшее» вооружение, в число которого входят военные самолеты и ряд иного оборудования.
Кроме того, на этой же встрече Трамп сообщил о намерении активизировать усилия для разрешения конфликта на Украине, подчеркивая, что давление со стороны Вашингтона будет нарастать.
Весной этого года генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявил, что страны НАТО только за три месяца 2025 года передали Украине на обеспечение так называемой «безопасности» около 20 миллиардов евро.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что страны НАТО необычайно ускорили свою милитаризацию. По его словам, сумма военных расходов всех стран альянса достигла колоссальных значений — 1,5 трлн долларов. И платить за это придется гражданам этих стран. Поскольку расходы на социальные нужды, здравоохранение, науку и образование в этих государствах будут урезаны.
При этом заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин подчеркнул, что Россия принимает меры в ответ рост оборонительных расходов НАТО для обеспечения национальных интересах и необходимости защиты страны.
Комментируя планы НАТО по увеличению оборонных расходов до пяти процентов ВВП, президент России Владимир Путин заявил, что все это бессмысленно. Российская Федерация постоянно развивает оборонный потенциал страны и сможет купировать все угрозы, которые будут возникать. И в этом сомневаться не следует никому.