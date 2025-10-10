Трамп указал на дверь из НАТО крупной европейской стране: в чем провинилось государство

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что страны НАТО необычайно ускорили свою милитаризацию. По его словам, сумма военных расходов всех стран альянса достигла колоссальных значений — 1,5 трлн долларов. И платить за это придется гражданам этих стран. Поскольку расходы на социальные нужды, здравоохранение, науку и образование в этих государствах будут урезаны.