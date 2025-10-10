Российские ученые разработали прибор точного измерения расхода воды для АПК

«Вода, применяемая в мелиорации, — это всегда слабый электролит, то есть раствор солей. Когда этот поток заряженных частиц попадает в магнитное поле, создаваемое соленоидом, на электродах возникает разность потенциалов, которую мы измеряем. Это бесконтактный способ, поэтому прибору не страшны механические примеси», — пояснил доцент кафедры радиофизики и теоретической физики АлтГУ, кандидат физико-математических наук Всеволод Щербинин.