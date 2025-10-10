В Госдуме заявили о переносе крайнего срока оплаты ЖКХ с 10 на 15 число месяца: вот когда это начнёт работать

В России изменятся крайние сроки оплаты услуг ЖКХ. Они будут перенесены с 10 на 15 число каждого месяца. Новое правило вступит в силу весной 2026 года.
«С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты за услуги ЖКХ будет перенесен с 10-го числа каждого месяца на 15-е число. Основная цель такого изменения — обеспечение удобства оплаты услуг для потребителя», — информирует РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Аксененко.
Аксененко объяснил необходимость изменения тем, что большинство россиян получают зарплату в промежутке с 10 по 15 число.
«Таким образом планируется устранить несоответствие и снизить число задолженностей по ЖКУ», — сказал он.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев отметил, что данное изменение — шаг к созданию более клиентоориентированной и прозрачной жилищно-коммунальной системы, которая учитывает реальные финансовые циклы и повседневную жизнь граждан.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов дал прогноз относительно роста «коммунальных» тарифов в 2026 году. По его словам, этот рост в ближайшие годы снизится.