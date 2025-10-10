В Госдуме заявили о переносе крайнего срока оплаты ЖКХ с 10 на 15 число месяца: вот когда это начнёт работать

«С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты за услуги ЖКХ будет перенесен с 10-го числа каждого месяца на 15-е число. Основная цель такого изменения — обеспечение удобства оплаты услуг для потребителя», — информирует РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Аксененко.