Знаменское предместье в Иркутске будут развивать комплексно

По словам заммэра, с прошлого года продолжается активная работа на площадке в районе Якоби, где от ветхого и аварийного жилого фонда освобождено 71% территории. В районе Старо-Кузьмихинской улицы расселено 20 жилых помещений из 91. На территории по улице Флюкова расселено 28 помещений из 51. Кроме того, в городе прорабатывается порядка 20 потенциальных площадок. Как отмечает Евгений Харитонов, в ближайшее время все площадки планируется вовлечь в оборот и заключить на них договор комплексного развития территории на конкурсной основе.