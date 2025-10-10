Знаменское предместье в Иркутске будут развивать комплексно

В мэрии Иркутска завершился конкурс на определение подрядчика, который займется комплексным развитием территории Знаменского предместья. Для участия была подана всего одна заявка от специализированного застройщика «Все свои», с которым и был заключен договор, опираясь на требования закона. Работы проведут в границах улиц: Зимняя, Сарафановская, Тулунская, Баррикад и Напольная, пишет ИА IrkutskMedia.
По словам зампредседателя комитета по градостроительной политике администрации Светланы Свиркиной, комплексное развитие территории Знаменского предместья предполагает, помимо строительства нового жилья, создание инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Именно в данном ключе и будет развиваться Знаменское предместье.
Как рассказал заммэра, председатель комитета по градостроительной политики Евгений Харитонов, застройщику предстоит снести 73 дома — в это количество входит как аварийное и ветхое жилье, так и критериальные дома, которые обладают сильным износом. По его словам, градостроительный потенциал территории составляет 230 тысяч кв. метров жилья.
«Мы приступили к проекту, исходя из того, в какой точке больше концентрация аварийного жилья и выше социальная напряженность. Еще ряд площадок находится в проработке. До 2036 года мы должны построить 1,1 млн жилья в качестве обязательств в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. С учетом того, что проблема ветхого и аварийного жилья пока не снята, совмещение интересов застройщиков и решения проблем людей является приоритетным», — рассказал Евгений Харитонов.
В рамках договора КРТ работы проведут на участке площадью 15,52 га. Не менее 3 га застройщик должен будет передать под строительство школы на 1275 мест. На данной территории расположено 677 жилых помещений, в которых проживает около 1,3 тысячи граждан. Светлана Свиркина отметила, что при переселении жильцы получат квартиры в текущем районе проживания.
«В ближайшее время мы заключим договоры с застройщиком. Это станет первым проектом КРТ, реализованным на территории Знаменского предместья. Напомню, что администрация города уделяет особое внимание развитию данной территории, поскольку здесь реализован важный для города проект. Ранее правительство России предоставило инфраструктурный бюджетный кредит на обеспечение района теплосетями, водопроводом и канализацией», — рассказал Евгений Харитонов.
По его словам, на данный момент разработана концепция застройки Знаменского предместья, согласно которой будет выполнена полная реновация микрорайона, в том числе осуществлено зонирование с созданием рекреационных зон вдоль Ушаковки. Концепция была отмечена на федеральном уровне. Проект будет реализовываться по частям, и в работах будут задействованы несколько застройщиков. Евгений Харитонов отметил, что для застройки будет характерна переменная этажность.
Он также добавил, что сегодня в городе успешно реализуются четыре договора комплексного развития территории. Одна из площадок расположена в микрорайоне Радужный — в границах улиц: Гончарова, Костычева, Обручева, Стасова; другая — на пересечении улиц Мухиной, Театральная, Якоби; еще одна — в границах Гаражной, Майской и 1-го Кузьмихинского переулка; последняя площадка находится в границах улиц: Флюкова, Звездинская и Миронова.
По словам заммэра, с прошлого года продолжается активная работа на площадке в районе Якоби, где от ветхого и аварийного жилого фонда освобождено 71% территории. В районе Старо-Кузьмихинской улицы расселено 20 жилых помещений из 91. На территории по улице Флюкова расселено 28 помещений из 51. Кроме того, в городе прорабатывается порядка 20 потенциальных площадок. Как отмечает Евгений Харитонов, в ближайшее время все площадки планируется вовлечь в оборот и заключить на них договор комплексного развития территории на конкурсной основе.