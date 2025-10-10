Часть Владивостока останется без холодной воды в субботу — адреса

В предстоящую субботу, 11 октября, жители нескольких домов во Владивостоке останутся без холодной воды из-за аварийно-ремонтных работ, сообщили ИА PrimaMedia в Приморском водоканале.
Подача холодной воды будет временно приостановлена 11 октября с 00:00 до 14:00 часов. Отключения затронут жильцов следующих домов:
пр. 100 лет Владивостоку, 145, 145а, 147, 149, 151, 153, 153а, 155;
ул. Амудсена, 6, 8, 10;
ул. Байдукова, 4, 4а, 4б, 6;
ул. Белякова, 5а, 7а;
ул. Енисейская, 1−11, 55, 2−10, 28а, 28б, 30, 32, 55;
ул. Каспийская, 1−15;
ул. Кирова, 5−23, 14−70, 25, 27−49, 112, 116;
ул. Магнитогорская, 3−27, 4−28;
ул. Обручева, 1, 4, 5, 6, 8, 11;
ул. Русская, 11-а, 15, 17, 17а, 19-а;
ул. Чапаева, 4−26;
ул. Чкалова, 5, 6−30, 11, 11б, 15, 17, 30/1, 30/2, 30/3.
Жителям вышеперечисленных домов рекомендуется заранее запастись холодной водой.