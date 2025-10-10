Ричмонд
+13°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть Владивостока останется без холодной воды в субботу — адреса

На участке будут проведены аварийно-ремонтные работы.

Источник: PrimaMedia.ru

В предстоящую субботу, 11 октября, жители нескольких домов во Владивостоке останутся без холодной воды из-за аварийно-ремонтных работ, сообщили ИА PrimaMedia в Приморском водоканале.

Подача холодной воды будет временно приостановлена 11 октября с 00:00 до 14:00 часов. Отключения затронут жильцов следующих домов:

пр. 100 лет Владивостоку, 145, 145а, 147, 149, 151, 153, 153а, 155;

ул. Амудсена, 6, 8, 10;

ул. Байдукова, 4, 4а, 4б, 6;

ул. Белякова, 5а, 7а;

ул. Енисейская, 1−11, 55, 2−10, 28а, 28б, 30, 32, 55;

ул. Каспийская, 1−15;

ул. Кирова, 5−23, 14−70, 25, 27−49, 112, 116;

ул. Магнитогорская, 3−27, 4−28;

ул. Обручева, 1, 4, 5, 6, 8, 11;

ул. Русская, 11-а, 15, 17, 17а, 19-а;

ул. Чапаева, 4−26;

ул. Чкалова, 5, 6−30, 11, 11б, 15, 17, 30/1, 30/2, 30/3.

Жителям вышеперечисленных домов рекомендуется заранее запастись холодной водой.