Областной суд оставил в силе оправдательный приговор братчанину, которого присяжные трижды признавали непричастным к тяжкому преступлению

По версии следствия, 46-летний братчанин весной 2023 года повздорил с соседом у калитки его дома в жилом районе Сухой. Словесная перепалка закончилась дракой. В ходе неё, как считали следствие и сторона обвинения, потерпевший получил серьёзные травмы. На следующий день соседа обвиняемого в тяжёлом состоянии госпитализировали, однако спасти его не удалось — он скончался спустя два дня после происшествия. Павла Дорофеева судили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека» (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
Уголовное дело по существу в Падунском районном суде рассматривалось три раза. Каждый раз присяжные выносили оправдательный вердикт, указывая, что подсудимый не причастен к преступлению. Трижды оправдательные приговоры, вынесенные на основе вердиктов присяжных, обжаловались в Иркутском областном суде. Два раза облсуд отменял оправдательные приговоры и отправлял уголовное дело на новое рассмотрение. В третий раз оправдательный приговор братчанину вынесли летом этого года, апелляцию на него Иркутский облсуд рассмотрел в сентябре и в этот раз оставил его без изменений. Таким образом, оправдательный приговор вступил в законную силу.
Как ранее рассказывал ИА «ТК Город» адвокат Павла Дорофеева Владислав Деменчук, подтвердить, что именно его подзащитный избивал потерпевшего, никто не мог — свидетелей не было, кроме того, характер травм указывал, что потерпевший не обязательно мог получить их во время драки. Помимо этого, адвокат отмечал отсутствие убедительных доказательств, что драка вообще была у калитки дома, а также «не очень понятное» поведение брата потерпевшего, который проживал с ним, но полицию не вызвал, когда мужчина якобы пришел избитый домой и лег спать. О происшествии, со слов адвоката, правоохранителям стало известно только тогда, когда потерпевшего доставили в больницу.