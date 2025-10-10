Зима наступит раньше срока: Синоптик призвал жителей центральной России покупать шубы

Резкое похолодание на следующей неделе в Москве и области — сигнал о необходимости доставать тёплые вещи и готовиться к зимнему сезону. Об этом заявил синоптик Никита Поповнин специально для Life.ru, отметив, что температура опустится почти в два раза ниже климатической нормы для этого времени года.