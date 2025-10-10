Гражданина Таджикистана не пустили в РФ из-за оправдания террористов

Пограничники не пустили в Россию гражданина Таджикистана из-за найденных в его телефоне видео с оправданием террористов, которые напали на концертный зал «Крокус сити холл» в Подмосковье, и террористических действий ВСУ. Об этом сказано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Уточняется, что гражданин Таджикистана пытался въехать в РФ через пункт пропуска «Караузек» на границе с Казахстаном. Во время осмотра его телефона пограничники выявили факты просмотра антироссийских видео с критикой миграционной политики российского президента, видео с оправданием террористов из Таджикистана, совершивших теракт в «Крокус сити холле», записей, которые оправдывали террористическую деятельность украинской армии.
Пограничное управление ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области не разрешило мужчине въезд на территорию РФ. Отказ был обоснован целями обеспечения безопасности страны.
Гражданин Таджикистана обратился в суд в Астрахани с просьбой об отмене решения, обосновав это тем, что в РФ живет дочь-россиянка, государством «должно уважаться право на частную и семейную жизнь». Суд отклонил заявление, решение вступило в силу в сентябре, говорится в статье.
В сентябре сообщалось, что гражданину РФ отказали во въезде в КНР по безвизовому режиму из-за небрежных штампов о посещении Турции. Ранее китайские пограничники часто не пускали россиян, которые находились в Турции более 28 дней, что объяснялось напряженной политической ситуацией.