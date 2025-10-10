Гражданина Таджикистана не пустили в РФ из-за оправдания террористов

Пограничники не пустили в Россию гражданина Таджикистана из-за найденных в его телефоне видео с оправданием террористов, которые напали на концертный зал «Крокус сити холл» в Подмосковье, и террористических действий ВСУ. Об этом сказано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.