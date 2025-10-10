Гороскоп для всех знаков зодиака на 10 октября

Астрологи составили подробный прогноз для всех знаков зодиака на пятницу, 10 октября.
Овен.
День Овнам принесет много неожиданностей, вряд ли им удастся действовать по назначенному плану. Так что Овнам следует быть готовыми импровизировать. Окружающие не смогут помочь представителям этого знака. Овны смогут найти применение давно забытым талантам, смогут восстановить старые связи. Не исключено, что представитель этого знака найдет общий язык с полезными людьми.
Телец.
Тельцов ждет очень противоречивый и беспокойный день. Многое пойдет не по плану, придется скорректировать некоторые задачи. Тельцам порекомендовали прислушаться к советам старых друзей. Не стоит в этот день рисковать деньгами, участвовать в сомнительных финансовых мероприятиях и заключать сделки.
Близнецы.
Беспокойным день будет и для Близнецов. Дел и забот окажется больше, чем планировалось. Придется поторопиться, чтобы успеть все. Возможны внезапные встречи, возможно появление людей из прошлого. Порой будет трудно найти общий язык с окружающими.
Рак.
У Раков вероятны мелкие ошибки, досадные промахи, из-за которых не удастся вовремя довести до конца начатое дело. Ракам следует быть осторожными при решении дел с деньгами. Покупки, сделанные под влиянием момента, едва ли будут удачными — это касается и сделок, особенно крупных.
Лев.
Львам не всегда удается сдерживать эмоции. Они часто толкают на поступки, о которых приходится жалеть. Не нужно выяснять отношения с близкими в этот день. Поспорив с человеком, у которого отличная от вас точка зрения, можно спровоцировать большой конфликт. Вторая половина дня подходит для созерцания, сведите общение в этот период к минимуму.
Дева.
Несмотря на небольшие трудности, день сложится удачно для Дев. Появится возможность пообщаться с выдающимися людьми. Девам могут дать хорошие советы в этот день, не стоит от них отказываться. Также в этот день самые благоприятные перспективы для романтических отношений.
Весы.
Для Весов день будет интересным, но не продуктивным. Многие дела останутся незаконченными — возникнут небольшие помехи. Зато время пройдет в приятной компании. Не исключены романтические знакомства, Весам нужно постараться не потерять голову от сильных чувств.
Скорпион.
Скорпионы 10 октября почувствуют прилив жизненных сил. Интуиция не подведет: с ее помощью можно будет выйти из непростого положения. Многие представители этого знака примут правильное решение, касающееся денег. Заключенные сделки в этот день принесут прибыль. Удачный день для смены работы.
Стрелец.
Старайтесь в этот день не говорить лишнего, любая информация сегодня может быть использована против вас. Тот, кто еще вчера был союзником, может стать противником. Не давайте лишних обещаний в карьере. Вероятны разногласия с близкими. Отношения могут испортиться надолго, если не сгладите острые углы.
Козерог.
Козероги впечатлительны и ранимы, они могут острее, чем обычно, реагировать на любые замечания в свой адрес. Иногда из-за этого возникают ссоры, но чаще удается мирно разобраться в ситуации, восстановить взаимопонимание. Старайтесь не давать обещаний, сегодня вы склонны переоценивать свои силы.
Водолей.
Водолеи смогут добиться больших успехов, если не отступят перед преградами, которые сегодня могут возникнуть на пути. Что-то наверняка пойдет не по плану, но вас это даже обрадует. Вероятны приятные знакомства. Некоторые получат заманчивые деловые предложения. Ситуация будет не так проста, как может показаться.
Рыбы.
Рыбам 10 октября будет трудно сохранить самообладание. Поддаваясь на провокации, представители этого знака зодиака часто делают или говорят то, о чем жалеют. Следует избегать конфликтов на работе и дома. Во второй половине дня придется сделать сложный выбор: дом или работа, пишет «Российская газета».