Гороскоп для всех знаков зодиака на 10 октября

Львам не всегда удается сдерживать эмоции. Они часто толкают на поступки, о которых приходится жалеть. Не нужно выяснять отношения с близкими в этот день. Поспорив с человеком, у которого отличная от вас точка зрения, можно спровоцировать большой конфликт. Вторая половина дня подходит для созерцания, сведите общение в этот период к минимуму.