Суд обязал минприроды Новосибирска контролировать водные объекты

Благодаря вмешательству прокуратуры Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области обязано организовать государственный мониторинг водных объектов. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура проверила работу Минприроды в сфере экологии и выявила, что министерство не создало систему государственного мониторинга водных объектов, не разработало региональную программу ведения мониторинга и не выделило на эти цели средства.
Мониторинг позволяет своевременно выявлять и прогнозировать негативные воздействия на качество воды, состояние водных объектов и их берегов, а также принимать меры по предотвращению последствий.
Природоохранный прокурор обратился в суд с требованием признать бездействие министерства незаконным и обязать его разработать программу мониторинга и реализовать предусмотренные мероприятия.
Центральный районный суд Новосибирска полностью удовлетворил иск прокуратуры.