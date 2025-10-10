Ричмонд
Суд обязал минприроды Новосибирска контролировать водные объекты

Центральный районный суд Новосибирска полностью удовлетворил иск прокуратуры.

Источник: Аргументы и факты

Благодаря вмешательству прокуратуры Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области обязано организовать государственный мониторинг водных объектов. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура проверила работу Минприроды в сфере экологии и выявила, что министерство не создало систему государственного мониторинга водных объектов, не разработало региональную программу ведения мониторинга и не выделило на эти цели средства.

Мониторинг позволяет своевременно выявлять и прогнозировать негативные воздействия на качество воды, состояние водных объектов и их берегов, а также принимать меры по предотвращению последствий.

Природоохранный прокурор обратился в суд с требованием признать бездействие министерства незаконным и обязать его разработать программу мониторинга и реализовать предусмотренные мероприятия.

Центральный районный суд Новосибирска полностью удовлетворил иск прокуратуры.