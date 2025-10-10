Ричмонд
Житель Новосибирска выставил на продажу монету 1924 года за 300 тысяч рублей

Продавец отметил, что монета с браком.

Источник: Комсомольская правда

На одном из известных сайтов появилось объявление о продаже монеты номиналом 50 копеек 1924 года, размещенное жителем Новосибирска. Продавец назначил цену в 300 тысяч рублей и отметил, что монета имеет дефекты.

Судя по объявлениям на сайтах, стоимость подобных монет варьируется в широком диапазоне — от 500−600 рублей за обычные экземпляры до нескольких десятков или даже сотен тысяч рублей за редкие разновидности или монеты в идеальном состоянии.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что на популярном онлайн-сервисе выставили на продажу золотую монету «Георгий Победоносец» номиналом 200 рублей за 352 тысячи.