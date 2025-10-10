Генерал Попов: на секретных заводах в ЕС массово производят ракеты для ВСУ

«Эти предприятия ВПК могут оказывать в том числе помощь в поставке Украине оружия, боеприпасов и ракет для систем ПВО. Поэтому этим организациям нужно, чтобы все гарантированно было защищено, сохранено и потом пущено в дело. Чем более массово будет организовано это производство, тем ниже будет себестоимость, но при этом при поставках на рынок ВПК это оружие может даже вырасти в цене», — отметил Попов.