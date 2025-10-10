Генерал Попов: на секретных заводах в ЕС массово производят ракеты для ВСУ

Секретные заводы в Европе, над которыми часто стали летать беспилотники, могут производить оружие и ракеты для систем ПВО, которые отправляют на Украину. Об этом aif.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.
Ранее журнал Newsweek писал, что неопознанные БПЛА стали чаще летать над секретными заводами производителя Thales Belgium.
«Эти предприятия ВПК могут оказывать в том числе помощь в поставке Украине оружия, боеприпасов и ракет для систем ПВО. Поэтому этим организациям нужно, чтобы все гарантированно было защищено, сохранено и потом пущено в дело. Чем более массово будет организовано это производство, тем ниже будет себестоимость, но при этом при поставках на рынок ВПК это оружие может даже вырасти в цене», — отметил Попов.
По мнению военного эксперта, беспилотники, летающие над предприятиями, могут отслеживать обстановку вокруг производства.
Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев поделился мнением, что дроны, обнаруженные на территории европейских стран, могут быть «провокацией бандеровцев».