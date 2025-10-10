Суд отказал мэрии Иркутска в приостановке решения ФАС по питанию для школ

Арбитражный суд Иркутской области 9 сентября отклонил все заявленные ходатайства, оставив без удовлетворения просьбы мэрии и школ города о приостановлении предписаний УФАС, касающиеся выбора поставщика школьного питания для 29 городских школ. Решение было принято, чтобы не допустить срыва процедуры закупок для школьного питания и сохранить возможность исполнить будущий судебный акт, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на картотеку Арбитражного суда.
Поводом для спора стало предписание Иркутского УФАС, которое обязывает мэрию отменить протокол подведения итогов электронного конкурса на поставку услуг питания и повторно оценить заявки всех участников. Это решение было вынесено по жалобе компании «КрасПит», признанной пострадавшей от действий конкурсной комиссии.
Администрация города, обращаясь с ходатайством об обеспечительной мере, ссылалась на возможные риски для школьников. В суде заявили, что заключение контракта с ООО «КрасПит» может привести к предоставлению некачественных услуг и росту заболеваний. К ходатайству также присоединились иркутские школы, выступавших в суде в качестве третьих лиц.
Однако суд счел эти доводы теоретическими и не подкрепленными доказательствами. В определении подчеркивается, что простое несогласие с актом контрольного органа не является основанием для его блокировки. Более того, удовлетворение ходатайств привело бы к возобновлению процедуры торгов и заключению контракта, что сделало бы оспариваемое предписание УФАС неисполнимым в случае победы ведомства в суде.
Согласно документу, решение суда может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его вынесения.
Напомним, что организация «КрасПит» стала участником громкого скандала, связанного со срывом организации питания в 29 школах Иркутска. Компания стала победителем электронных торгов по определению подрядчика для обеспечения учебных заведений завтраками и обедами. 26 сентября с организацией были заключены муниципальные контракты. 29 сентября компания должна была приступить к работе. Однако школьные столовые утром не открылись. В образовательных учреждениях сократили продолжительность уроков.
На следующий день организация «КрасПит» также не приступила к выполнению муниципальных контрактов. Питание в 25 из 29 учебных заведениях было организовано силами МУП «Комбинат питания Иркутска». В школе № 72 питание для детей наладили только во второй половине дня также работники муниципального предприятия.
Компания «КрасПит» рассказала свою версию происходящего корреспонденту ИА IrkutskMedia. По словам представителя организации, сотрудников «КрасПита» якобы не пустили на пищеблоки на территории школ Иркутска работники МУП «Комбинат питания Иркутска».
Однако источник, близкий к мэрии города, сообщил, что представители администрации приезжали в 72-ю школу и видели, что работники красноярского оператора питания находились на территории пищеблока, но готовить не начали. К прибывшим на место работникам мэрии и правоохранителям сотрудники «КрасПита» не вышли и своих комментариев не дали.
Администрация города оспаривает предписания ФАС по Иркутской области об определении подрядчика по организации питания в 29 школах Иркутска. Мэрия подала в арбитражный суд девять исков о признании недействительными решений УФАС от 29 августа, 1 и 2 сентября. В качестве третьих лиц были привлечены 29 учебных заведений, МУП «Комбинат питания “Иркутка” и компания “КрасПит”.