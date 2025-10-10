Красноярский «Сокол» завершил домашнюю серию волевой победой над чемпионом ВХЛ

9 октября красноярский «Сокол» одержал победу над действующим чемпионом Всероссийской хоккейной лиги — нижегородским коллективом «Торпедо-Горький». Встреча прошла на льду «Платинум Арены» и завершилась серией послематчевых буллитов со счетом 3:2.
Первый гол в начале второго периода забили гости, однако после этого сибиряки в течение 15 минут забросили две шайбы — отличились Артем Воронин и Владимир Конов. Победу «крылатым» принес Алексей Цыплаков.
— Сегодня победили во многом благодаря болельщикам. Они так хорошо поддерживали ребят весь матч! — говорит Лев Бердичевский, главный тренер ХК «Сокол».
Таким образом, сейчас красноярцы находятся на 15-й строчке в турнирной таблице.
Следующий матч наша команда проведет 14 октября в Орске против «Южного Урала».