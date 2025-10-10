В Госдуме рассказали о новых штрафах за недостоверные сведения о капремонте

Ранее стало известно, что в 2025 году в Московской области капитально отремонтируют более трёх тысяч многоквартирных домов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На данный момент работы завершены в 1522 домах. Для подготовки программы на следующий год проведут качественное обследование домов, чтобы чётко понимать объём и график работ.