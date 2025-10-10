Ричмонд
В Госдуме рассказали о новых штрафах за недостоверные сведения о капремонте

Подрядчики теперь обязаны вносить в ГИС ЖКХ только достоверную информацию о проведённых капитальных ремонтах. За ложные или неполные сведения предусмотрены штрафы, сообщил газете «Известия» первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Роман Лябихов.

Источник: Life.ru

Согласно депутату, компании, предоставившие ложные или неполные сведения, рискуют получить штраф от 5 до 10 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма взыскания возрастает до 20 тысяч. Игнорирование требований инспекции также наказывается штрафами.

Чиновник отметил, что сейчас органы власти располагают ограниченной и неточной информацией о состоянии жилых домов. Чтобы эффективнее контролировать содержание МКД, нужны полные и проверенные данные. А если подрядчик заявляет о выполнении работ, которых жители не наблюдают, они смогут пожаловаться, после чего инспекторы проведут проверку.

Ранее стало известно, что в 2025 году в Московской области капитально отремонтируют более трёх тысяч многоквартирных домов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На данный момент работы завершены в 1522 домах. Для подготовки программы на следующий год проведут качественное обследование домов, чтобы чётко понимать объём и график работ.

