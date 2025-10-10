Часовня на плацу Омского кадетского корпуса переходит в областную собственность

Часовня была возведена в 1998 году в рамках программы по возрождению Омского кадетского корпуса, который вновь открыл свои двери для воспитанников в 1999 году. Здание стало неотъемлемой частью исторического облика учебного заведения и символизирует связь традиций прошлого с современностью.