Часовня на плацу Омского кадетского корпуса переходит в областную собственность

Департамент имущественных отношений администрации Омска подготовил проект по передаче часовни Георгия Победоносца, расположенной на территории кадетского корпуса по адресу Ленина, 26, в собственность регионального министерства имущественных отношений. Соответствующий документ уже направлен для рассмотрения и утверждения в городской совет. Об этом сообщает портал Om1.
Передача здания проводится в рамках Федерального закона № 122-ФЗ, который предусматривает безвозмездную передачу муниципального имущества, используемого органами власти или подведомственными учреждениями, в собственность субъекта Российской Федерации. На данный момент часовня находится в ведении областного Управления по содержанию и эксплуатации собственности, поэтому процедура носит формальный характер.
Часовня была возведена в 1998 году в рамках программы по возрождению Омского кадетского корпуса, который вновь открыл свои двери для воспитанников в 1999 году. Здание стало неотъемлемой частью исторического облика учебного заведения и символизирует связь традиций прошлого с современностью.
Теперь культовое сооружение перейдет под контроль региональных властей, что позволит оптимизировать его дальнейшее использование и содержание.
