Синоптик Ильин: циклон «Барбара» принесет в Москву снег с дождем

С 14 по 16 октября в Москве в ночные часы ожидается снег с дождем. Как уточнил синоптик Александр Ильин, снежный покров пока не образуется, поскольку выпавший снег будет таять.

Источник: Аргументы и факты

Циклон «Барбара» принесет в Москву снег с дождем в период с 14 по 16 октября, рассказал aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Наиболее благоприятно будут складываться условия для мокрого снега в период с 14 по 16 октября. В эти дни Москва окажется в головной части циклона, который с юга сейчас поднимается и будет поливать дождями в выходные. В столичном регионе похолодает до +5… +10 градусов, а ночью температура опустится до +1… +6. При такой температуре высока вероятность, что к дождю в ночные часы добавится снег», — объяснил эксперт.

Синоптик подчеркнул, что говорить о снежном покрове еще рано.

«Снег, достигая земли, будет таять. Он не образует снежный покров», — добавил он.

Ранее ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила о том, что в ближайшие выходные в столичном регионе ожидается заметное похолодание.