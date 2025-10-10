Синоптик Ильин: циклон «Барбара» принесет в Москву снег с дождем

«Наиболее благоприятно будут складываться условия для мокрого снега в период с 14 по 16 октября. В эти дни Москва окажется в головной части циклона, который с юга сейчас поднимается и будет поливать дождями в выходные. В столичном регионе похолодает до +5… +10 градусов, а ночью температура опустится до +1… +6. При такой температуре высока вероятность, что к дождю в ночные часы добавится снег», — объяснил эксперт.