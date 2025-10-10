Сенат США одобрил военные расходы в размере 925 миллиардов долларов

Сенат Конгресса Соединённых Штатов утвердил военные расходы на 2026 финансовый год, который начался 1 октября, речь идёт о сумме 925 миллиардов долларов.
500 миллионов долларов предусмотрены на помощь украинской стороне.
Этот документ поддержали 77 законодателей, ещё 20 проголосовали против. Напомним, для одобрения проекта закона в верхней палате Конгресса требуется поддержка не менее 60 человек.
Ранее член палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Марджори Тейлор Грин заявила, что налогоплательщики из США уже направили на поддержку украинского конфликта свыше 175 миллиардов долларов. Она подчеркнула, что из бюджета Пентагона следует убрать помощь Украине.