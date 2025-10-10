Трамваи в Хабаровске будут менять маршрут по вечерам с 10 по 15 октября

Пассажиров трамваев в Хабаровске предупредили об изменении режима работы транспорта в ближайшие несколько дней. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», уже с сегодняшнего вечера, 10 октября, скорректируют маршрут трамвая № 1 и № 5 с 21 часа до 5 утра следующего дня. Такой график перекрытия путей будет действовать вплоть до утра 15 октября.
— В указанное время (с 21 часа 10 октября до 5 часов утра 11 октября; с 21 часа 11 октября до 5 часов утра 12 октября; с 21 часа 13 октября до 5 часов утра 14 октября; с 21 часа 14 октября до 5 часов утра 15 октября) трамваи маршрута № 1 будут следовать по маршруту «Дальхимфарм — Индустриально-экономический колледж», а движение маршрута № 5 будет приостановлено, — предупредили в мэрии. — Актуальную информацию по работе транспорта можно узнать у диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по круглосуточному многоканальному телефону 45−00−56, на сайте «Транспорт27.рф» или в мобильном приложении «Go2bus».
В городской администрации объяснили, что работу трамвайных маршрутов изменили для проведения ремонта трамвайного пути и автомобильного переезда на пересечении улиц Шеронова и Ленина. Работы будут проводить только в темное время суток.
Напомним, что ранее планировалось использовать специальные комплекты железобетонных плит с системой крепления к трамвайным путям. Считается, что такой подход сделает переезды долговечнее.