Трамваи в Хабаровске будут менять маршрут по вечерам с 10 по 15 октября

— В указанное время (с 21 часа 10 октября до 5 часов утра 11 октября; с 21 часа 11 октября до 5 часов утра 12 октября; с 21 часа 13 октября до 5 часов утра 14 октября; с 21 часа 14 октября до 5 часов утра 15 октября) трамваи маршрута № 1 будут следовать по маршруту «Дальхимфарм — Индустриально-экономический колледж», а движение маршрута № 5 будет приостановлено, — предупредили в мэрии. — Актуальную информацию по работе транспорта можно узнать у диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по круглосуточному многоканальному телефону 45−00−56, на сайте «Транспорт27.рф» или в мобильном приложении «Go2bus».