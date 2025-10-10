Судьба одной из известнейших «заброшек» Омска решится на торгах

Строительство на этом месте началось 24 года назад. Изначально планировалось возведение многоуровневой парковки, но в 2007 году проект пересмотрели, решив создать торгово-развлекательный комплекс. Это соответствовало разрешенному использованию участка, однако планы так и не были реализованы.