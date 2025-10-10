Ричмонд
+13°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Судьба одной из известнейших «заброшек» Омска решится на торгах

В Омске выставлено на аукцион недостроенное здание «Шайба».

Источник: Комсомольская правда

В Омске на портале ГИС «Торги» появился лот с предложением купить недостроенное здание «Шайба», расположенное по адресу улица Маршала Жукова, 99. Объект, готовый лишь на 16%, привлекает внимание не только своей историей, но и внушительной стартовой ценой — 540 миллионов рублей.

Площадь застройки составляет 5 877,8 квадратных метров. Здание находится в собственности Омской области и значится как незавершенный строительный объект. Ранее оно было изъято через решение Арбитражного суда региона. Важно отметить, что покупателю достанется только само недострой: земельный участок под ним остается под обременением.

Строительство на этом месте началось 24 года назад. Изначально планировалось возведение многоуровневой парковки, но в 2007 году проект пересмотрели, решив создать торгово-развлекательный комплекс. Это соответствовало разрешенному использованию участка, однако планы так и не были реализованы.

Прием заявок на участие в аукционе начнется 10 октября и продлится месяц. Итоги торгов подведут 19 ноября. Победителю предстоит заключить договор купли-продажи в течение трех дней после подписания протокола аукциона.

Ранее мы писали, что часовня на плацу Омского кадетского корпуса переходит в областную собственность.