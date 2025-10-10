В Приморье продолжается прививочная кампания против гриппа

Как отмечает пресс-служба краевого Минздрава, вакцинация остается самым эффективным способом предотвратить тяжелые формы гриппа и связанные с ним осложнения. Прививка помогает организму выработать иммунитет еще до начала эпидемического сезона, снижая риск заболеваемости и тяжести течения болезни.
По словам экспертов, в первую очередь вакцинации подлежат медицинские и педагогические работники, лица старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями, а также призывники и жители, работающие в организованных коллективах. Прививки детям проводятся силами выездных прививочных бригад с обязательным информированным письменным согласием родителей.
Врачи также напоминают, что важную роль играет неспецифическая профилактика — комплекс мер, который помогает укрепить иммунитет и снизить риск заражения. К таким мерам относятся регулярное проветривание помещений, соблюдение гигиены рук, рациональное питание, достаточная физическая активность, полноценный сон и закаливающие процедуры. Эти простые привычки помогают организму лучше противостоять сезонным инфекциям и сохранять здоровье в холодное время года.