На трассе «Байкал» образовалась сложная дорожная обстановка из-за снегопада. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
— Обильные осадки выпали в Шелеховском и Слюдянском районах, — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.
Сейчас на месте работают специалисты, они рассматривают вариант о введении ограничений движения для общественного и грузового транспорта. Также на трассе может образоваться гололед и снежный накат.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что 10 октября в регионе пройдет небольшой мокрый снег. Усилятся осадки в Слюдянском районе. При облачной погоде в Приангарье похолодает до −2…-7 градусов.