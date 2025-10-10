Ричмонд
+13°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе «Байкал» образовалась сложная дорожная обстановка из-за снегопада

На трассе может образоваться гололед и снежный накат.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На трассе «Байкал» образовалась сложная дорожная обстановка из-за снегопада. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

— Обильные осадки выпали в Шелеховском и Слюдянском районах, — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Сейчас на месте работают специалисты, они рассматривают вариант о введении ограничений движения для общественного и грузового транспорта. Также на трассе может образоваться гололед и снежный накат.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что 10 октября в регионе пройдет небольшой мокрый снег. Усилятся осадки в Слюдянском районе. При облачной погоде в Приангарье похолодает до −2…-7 градусов.