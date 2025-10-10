У жены наставника «Зенита» Анны Семак украли золотые часы Cartier

Сергей Семак занял пост главного тренера «Зенита» летом 2018 года. Под его руководством петербургский клуб шесть раз становился чемпионом России, дважды завоёвывал Кубок и пять раз — Суперкубок страны. Анна и Сергей Семак в браке с 2008 года.