Суд Южной Африки принял беспрецедентное решение в отношении Google: компании придется заплатить России

Позже в суды разных стран мира были разосланы заявления для признания решения московского арбитража. И в августе 225 года суд ЮАР арестовал в своей стране активы Google International LLC. Тем самым судебные органы страны подтвердили полномочия управляющего действовать от имени ООО «Гугл».