Суд Южной Африки принял беспрецедентное решение в отношении Google: компании придется заплатить России

Верховный суд ЮАР впервые поддержал исполнение решения московского арбитража в пользу российской «дочки» Google по делу о банкротстве. Об этом сообщают «Ведомости».
1 октября шерифу был направлен ордер на исполнение. Конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский оспаривал выплату дивидендов материнской компании Google International LLC, произведенная после вынесенного арбитражным судом решения, по которому решения YouTube-аккаунты НАО «Царьград-медиа» должны были быть разблокированы.
Управляющий уверен, что Google предпринимал попытки избежать уплаты судебной неустойки, потому и обнулил счет под видом дивидендов. В 2024 году Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования управляющего на сумму около 10 млрд рублей.
Позже в суды разных стран мира были разосланы заявления для признания решения московского арбитража. И в августе 225 года суд ЮАР арестовал в своей стране активы Google International LLC. Тем самым судебные органы страны подтвердили полномочия управляющего действовать от имени ООО «Гугл».
Решения суда ЮАР можно назвать прецедентом, поскольку это первое исполнение решения в иностранной юрисдикции в пользу российской компании. Хотя в сентябре прошлого года калифорнийский суд вынес решение, согласно которому Google LLC имеет право отказаться от требований запрета российским СМИ судебных разбирательств за рубежом.
По данным службы судебных приставов на конец июля этого года, долг американской компании Google LLC перед российскими властями существенно увеличился и на июнь 2025 года достиг 27,2 миллиарда рублей.
Ранее kp.ru сообщал, что российское подразделение Google накопило колоссальную задолженность перед отечественными телеканалами. Сумма долга составила более 91,5 квинтиллиона рублей и включена в реестр текущих требований в рамках дела о банкротстве компании.
Вместе с тем, весной 2022 года компания Google начала усложнять жизнь своим пользователям в России. Сразу несколько российских интернет-провайдеров получили письма о решении расторгнуть договоры на обслуживание серверов Google Global Cache, которые нужны для ускорения загрузки сервисов Google.