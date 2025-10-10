Развод Самойловой с Джиганом неожиданно опровергли их родственники

9 октября 2025 года в СМИ появилась информация о том, что Оксана Самойлова направила заявление о расторжении брака с Джиганом, чье настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн. Впрочем, близкие родственники артистов воздерживаются от подтверждения факта расставания.
Представители семей пары не стали комментировать данную ситуацию. Журналисты издания «СтарХит» связались с отцом рэп-исполнителя. Мужчина отреагировал на вопросы сдержанно, но категорично, заявив, что это ложная информация. Брат Оксы, Евгений, также проявил осведомленность о происходящем, в телефонной беседе ограничившись фразой о незнании деталей их личной жизни.
Общественность обратила внимание, что буквально накануне Джиган представил новую музыкальную композицию. Часть поклонников высказала предположение, что слухи о разводе являются искусственным поводом для привлечения внимания к свежему релизу.
Версию о возможном пиаре поддержал телеведущий и эксперт по звездным новостям Георгий Иващенко. По его мнению, история с разводом выглядит промоакцией, призванной максимизировать интерес к только что вышедшему треку.
Тем не менее, разговоры о сложностях в отношениях Самойловой и Устименко-Вейнштейна ходили ранее. Еще в конце августа Оксана без причин перестала появляться в социальных сетях, а на памятных школьных фотографиях ко Дню знаний Джиган отсутствовал на снимках.
Читайте также: Самойлова подала заявление на развод с Джиганом.